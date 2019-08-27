СК начал проверку по факту массового отравления суши в Иркутской области

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту отравления суши девяти жителей города Усолье-Сибирское. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

"26 августа из территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступило сообщение о том, что с 24 по 25 августа у жителей города Усолье-Сибирское зарегистрировано девять случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двух детей трех и девяти лет. По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Следователи опрашивают пострадавших, персонал заведения по доставке японской кухни, запрашивают документацию.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области ТАСС уточнили, что из девяти обратившихся за медпомощью пострадавших четверо от госпитализации отказались. Пять человек, оставшихся в больнице, находятся в состоянии средней степени тяжести. Как установили специалисты Роспотребнадзора, пострадавшие заказывали суши в местной компании по доставке японской кухни. Проводятся лабораторные исследования, чтобы выяснить, что послужило причиной отравления. Работа фирмы временно приостановлена.