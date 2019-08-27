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Ребенок получил травму в парке отдыха в Хакасии

По данным СК, мальчик не удержался на склоне, где установлены качели, он госпитализирован

ТАСС, 27 августа. В Хакасии проводится проверка по факту получения 9-летним мальчиком открытой черепно-мозговой травмы в саяногорском парке отдыха, сообщается во вторник на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

"25 августа 2019 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Хакасия поступило сообщение о госпитализации в ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 9-летнего мальчика, поступившего с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма". По данному факту <...> проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СК. Уточняется, что ребенок получил травму, не удержавшись на склоне, где установлены качели.

Мальчик госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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