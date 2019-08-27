Петроглифы "Томской писаницы" в Сибири могли появиться раньше пирамиды Хеопса

ТАСС, 27 августа. Петроглифы (наскальные рисунки) "Томской писаницы" в Кузбассе могли быть созданы раньше построенной в Древнем Египте пирамиды Хеопса. Об этом косвенно свидетельствуют находки, сделанные археологами, сказал ТАСС директор музея-заповедника наскальной живописи "Томская писаница" Алексей Стоянов.

Найденные археологами предметы эпохи неолита (керамические изделия, каменные орудия) датируются V - IV тысячелетиями до нашей эры. Более точные датировки артефактов будут получены после проведения лабораторных работ. Возраст пирамиды Хеопса оценивается примерно в 4,5 тыс. лет (приблизительно 2600-2500 до н. э.).

По словам Стоянова, в этом году была проведена археологическая разведка на "Поляне праздников" музея-заповедника. В 80-е годы здесь была обнаружена стоянка эпохи ранней бронзы "Писаная-1", но масштабные работы не проводились.

"В одном из шурфов (небольшой раскоп - прим. ТАСС) <...> неожиданно наткнулись на культурный слой. Пришли к выводу, что это неолит (период каменного века - прим. ТАСС), эпоха старше времени возникновения пирамид. У нас есть рисунки, по поводу времени создания которых ведется дискуссия. Если человек жил на этой территории раньше, чем появились пирамиды, то мы пока делаем предварительный вывод, что и рисунки появились раньше, чем были созданы пирамиды", - сказал Стоянов.

"Томская писаница" - первый в Сибири сохраненный в музее памятник наскального искусства, экспозиция которого насчитывает порядка 300 петроглифов.