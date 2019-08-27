Новосибирский театр "Глобус" представит весной 2020 года спектакль о Егоре Летове

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" в юбилейном 90-м сезоне представит музыкальный спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов - основателя "Гражданской обороны" Егора Летова и его подруги, рок-исполнительницы Янки Дягилевой из Новосибирска. Премьера состоится весной 2020 года, сообщил во вторник журналистам главный режиссер театра Алексей Крикливый.

"На весну у нас запланирована еще одна большая премьера. Отправной точкой этого спектакля станут фигуры Янки Дягилевой и Егора Летова. Это будет музыкальный спектакль, он сейчас в работе, - сказал режиссер. - Мы все немного выросли в том времени, это все прошло через нас. Это уже какая-то классика. Идея возникла в голове режиссера Олега Липовецкого, и мы поняли, что для нас это тоже интересно".

Он отметил, что это будет авторский проект, который представят на большой сцене театра. Рабочее название спектакля - "Полкоролевства", в честь одноименной песни Дягилевой 1989 года с альбома "Продано!". Премьера состоится весной 2020 года.

Егор Летов - основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. За свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе "Гражданской обороны" и смежных проектах Летов выпустил около 30 альбомов, последний из которых был издан в 2007 году. Скончался музыкант 19 февраля 2008 года в Омске. Дягилева - рок-певица из Новосибирска. Была близкой подругой Летова. Погибла в мае 1991 года.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - один из крупнейших и старейших театров Новосибирска. Позиционирует себя как театр со спектаклями для широкой зрительской аудитории: на одной сцене можно увидеть разнообразные художественные стили, школы и направления.

Здание театра "Глобус", который в прошлом носил имя Театра юного зрителя (ТЮЗ), имеет форму парусного судна, где окна выполняют роль иллюминаторов, а крыша - паруса. В 2019 году будет реконструирована крыша театра.