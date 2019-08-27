"Курганприбор" завершил проект по восстановлению площадки "Сибтекстильмаша" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, /ТАСС/. Оборонное предприятие "Курганприбор" завершило восстановление производственной площадки, расположенной на части территории завода "Сибтекстильмаш" в Новосибирске, в августе новосибирское обособленное подразделение выпустило тестовую партию артиллерийских гильз крупного калибра. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Института прикладной физики (главный акционер института - НПО "Курганприбор") Алексей Барышев.

"Мы восстановили промышленную площадку завода "Сибтехстильмаш" (в советское время выпускал артиллерийские гильзы крупного калибра, - прим. ТАСС), восстановили технологию и все оборудование, недостающее [оборудование] закупили. Выпустили пробную партию [гильз]. Две недели назад приезжала комиссия [специалисты из концерна] "Техмаш", Ростеха. Сейчас мы ждем от них решения по развитию этой номенклатуры", - сказал Барышев.

По его словам, артиллерийские гильзы крупного калибра востребованы для многих артиллерийских систем, кроме того, эта продукция может поставляться на экспорт. Он добавил, что на предприятии планируется развивать и выпуск гражданской продукции, в том числе, газовых баллонов и огнетушителей.

Директор обособленного подразделения в Новосибирске НПО "Курганприбор" Вячеслав Ярощук сообщил ТАСС, что сейчас "идет процесс документального подтверждения производства", проходит оформление лицензий. Следующий этап, по словам собеседника агентства, - получение заказа. На предприятии надеются, что такой заказ в части оборонной продукции разместит концерт "Техмаш".

"На предприятии достаточно производственных площадей, они поэтапно вовлекаются в производство по мере новых инвестпроектов. Полностью производственные площади составляют 24-25 тыс. кв. метров", - добавил Ярощук. Объем вложений в восстановление площадки "Сибтекстильмаша" он не назвал, отметив только, что к ее восстановлению приступили весной 2017 года.

О предприятии

АО "НПО "Курганприбор" производит капсюльные втулки и взрыватели для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота, объем производства в 2018 году составил 4,1 млрд рублей. Новосибирское подразделение компании организовано в 2017 году на площадке завода "Сибтекстильмаш", который в разное время занимался выпуском оборонной продукции, ткацких станков и металлоконструкций и гидравлических молотов. В настоящее время на площадке "Сибтекстильмаша" создается индустриальный парк.

АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" ("НПК "Техмаш") учрежден ГК "Ростех" в 2011 году, является холдинговой компанией в области промышленных боеприпасов и спецхимии.