В новосибирских колледжах вводят интегрированные программы для подготовки аграриев

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Министерство образования Новосибирской области вводит интегрированные программы для подготовки специалистов-аграриев широкого профиля. Подготовка осуществляется после 9-го класса, молодые специалисты осваивают сразу несколько профессий, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС замминистра - начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин.

"Для того, чтобы обеспечить широкий спектр возможной работы ребят, мы вводим так называемые интегрированные программы. Назову одну из них - это "Мастер сельхозпроизводства". Подготовка осуществляется после 9-го класса, в течение трех лет. В рамках этой программы ребята получают несколько профессий: растениевод, либо животновод, либо, как правило, тракторист, водитель грузового транспорта категории "В", - сказал Головнин.

Начальник управления развития сельских территорий и инвестиций регионального Минсельхоза Евгений Зайцев пояснил, что потребность в кадрах на сельхозпредприятиях региона составляет 17% с учетом вакансий для работников без профобразования. "На сегодняшний день не хватает 103 специалиста и руководителя среднего звена, это 6% штатных должностей. Обеспеченность зоотехниками составляет 85%, ветеринарами - 88%, агрономами - 81% на сегодняшний день", - уточнил он.

Зайцев добавил, что в области с 2020 года действуют новые меры поддержки молодых специалистов, которые после окончания вуза или колледжа в течение одного года устроились на работу на сельхозпредприятия, расположенные в районах региона. Специалистам, получившим высшее образование, единовременно будут выплачивать 200 тыс. рублей, специалистам, имеющим среднее профессиональное образование, - 150 тыс. рублей.