Туристы нашли в горах Красноярского края пропавший 70 лет назад самолет

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Туристы во время похода по Западным Саянам на юге Красноярского края нашли разбившийся в 1951 году самолет Ан-2, сообщила во вторник пресс-служба краевого главка МВД.

"В полицию обратился житель Красноярска, который рассказал, что вместе с сыном во время похода в Западных Саянах на Араданском хребте на высоте 1850 метров нашел место падения самолета. Его удалось идентифицировать по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя. Как было установлено, самолет Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса по маршруту Красноярск - Абакан - Кызыл. Экипаж в составе командира корабля Пузырева С. С., второго пилота Васильева Л. Ф., штурмана Медведева В. И. и бортмеханика Хмельницкого Ю. Л. погиб", - говорится в сообщении.

Сотрудники краевого управления по вопросам миграции ГУ МВД установили близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников.

Известно, что Ан-2 перевозил 500 кг пушнины. В 1951 году поиски самолета длились несколько месяцев, но так и не увенчались успехом.