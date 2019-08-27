Второй в России центр реинтродукции лошадей Пржевальского планируют открыть в Хакасии

ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Хакасский заповедник станет следующей особо охраняемой природной территорией, где создадут центр реинтродукции лошадей Пржевальского. Первую группу животных планируют переселить в 2023 году, сообщила во вторник директор учреждения "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова на Международном симпозиуме по сохранению лошади Пржевальского в Оренбурге.

Единственный в России центр реинтродукции лошадей Пржевальского работает в Оренбургской области и входит в состав заповедника "Оренбургский" (является частью "Заповедников Оренбуржья"). Бакирова уточнила, что сейчас там находятся 48 особей, в том числе 15 жеребят, которые родились в 2018 и 2019 годах.

"Хакасский заповедник - следующая территория, где будет создан центр реинтродукции лошадей Пржевальского. В дорожной карте проект есть, но это произойдет не ранее момента, пока мы не придем к тому поголовью, при котором сможем передавать лошадей. В Хакасский заповедник животные будут завозиться уже не из европейских полурезерватов, это будут российские лошади", - сказала Бакирова.

По ее словам, в течение четырех лет хакасский заповедник будет готов к переселению животных. "Прирост численности табунов будет происходить в геометрической прогрессии. Те жеребята, которые родились, уже через несколько лет будут готовы приносить приплод. Тем не менее нам нужно заранее провести работу, подготовить другие территории, создать инфраструктуру. Я думаю, что к 2023 году мы будем готовы к переселению первой группы лошадей Пржевальского из оренбургских в хакасские степи", - добавила директор заповедника.

Программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике была разработана и запущена в 2014-2015 годах. Первые шесть чистокровных диких лошадей завезли в Россию в 2015 году с биостанции Тур дю Вале во Франции. В июне 2018 года в заповеднике впервые родился жеребенок лошади Пржевальского. Программа рассчитана на период до 2030 года, к этому времени в учреждении планируется создать популяцию численностью не менее 100-150 особей.

VII Международный симпозиум по сохранению лошади Пржевальского открылся в Оренбурге во вторник и посвящен итогам проектов реинтродукции лошадей Пржевальского в природные места обитания. Специалисты из России, Франции, Монголии, Чехии, Венгрии, Китая, Украины и США с 27 по 30 августа будут обсуждать проблемы и перспективы восстановления популяции диких лошадей, а также побывают в центре реинтродукции лошадей Пржевальского в заповеднике "Оренбургский". Встреча приурочена к 120-летию со дня завоза лошади Пржевальского в Европу и 30-летию со дня учреждения заповедника "Оренбургский".