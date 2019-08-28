Кандидат в мэры Новосибирска через суд пытается снять действующего главу города с выборов

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Кандидат на пост мэра Новосибирска от "Справедливой России" Виктор Козодой через суд потребовал снять с выборов действующего мэра города Анатолия Локотя. Об этом в среду сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

"Поступило административное исковое заявление Козодой В.И. об отмене регистрации кандидата на должность мэра г. Новосибирска Локотя А. Е.", - говорится в сообщении.

Бывший вице-губернатор Виктор Козодой на своей странице в Facebook объясняет иск тем, что действующий мэр в ходе избирательной кампании якобы использует служебное положение и бюджетные средства. Козодой отметил, что в случае отказа в удовлетворении иска райсудом он намерен обратиться в вышестоящую инстанцию.

До этого в горизбирком с жалобой на использование Локотем служебного положения обращался бывший кандидат в мэры Александр Трушакин, чью регистрацию аннулировали в середине августа из-за того, что деятельность "Партии Великое Отечество" и ее региональных отделений была ранее приостановлена.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. В конце июля Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов 17 человек. Среди них был один самовыдвиженец, остальные - представители политических партий. Сейчас количество кандидатов снизилось до 15 - регистрацию двоих человек аннулировали, одного из них - по собственному желанию.