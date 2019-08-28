МВД России перекрыло на Алтае крупный канал поставки наркотиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Крупный канал поставки наркотиков перекрыт сотрудниками МВД России в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с коллегами из УФСБ России по Алтайскому краю пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконного производства и покушении на сбыт синтетических наркотических средств", - сказала она.

Оперативники МВД установили, что пятеро граждан закупали крупные партии наркотических средств, которые затем реализовывали через интернет-магазин посредством тайников-закладок. "В результате оперативно-разыскных мероприятий все участники группы задержаны в трех городах Алтайского края: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Полицейскими было обнаружено более 30 тайников с расфасованным на разовые дозы наркотиком", - пояснила Волк.

Кроме того, в ходе обысков по местам жительства подозреваемых было изъято около 3 кг наркотических средств синтетического происхождения, а также вещества для производства курительных смесей. "Обнаружены приспособления для упаковки и фасовки запрещенных веществ, банковские карты, электронные весы и оргтехника. Общий вес изъятых наркотиков составил около 6 кг оценочной стоимостью более 10 млн рублей", - добавила она.

По данному факту возбуждено 18 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемые по решению суда арестованы.