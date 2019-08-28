Число подавших заявления на восстановление жилья в Приангарье за неделю выросло на 10%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при паводках в Иркутской области, подавших заявления на получение социальных выплат на приобретение жилья, за неделю выросло на 10% до 3692 человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка вице-премьера Виталия Мутко.

На заседании комиссии 22 августа Мутко сообщил, что такие заявления подали 62% пострадавших - 3168 человек.

"Пострадавшим от паводка жителям региона выдано 1320 свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья. Еще 3692 заявления на получение таких выплат подано в органы социальной защиты, что составляет 71,8% от общего количества семей, утративших жилье в результате паводков в июне-июле этого года", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в настоящее время оплачено 90 свидетельств на 250,1 млн рублей. По состоянию на 22 августа число выданных свидетельств составляло 1054. Правительство РФ 18 июля приняло решение о выделении Иркутской области более 14 млрд рублей на обеспечение жильем граждан, пострадавших от паводка.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.