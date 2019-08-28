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Режим ЧС ввели в одном из районов Забайкалья из-за угрозы подтопления сел

В район направили более 90 сотрудников МЧС и поисково-спасательной службы Забайкалпожспас

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в среду в Шелопугинском районе Забайкалья, где из-за размыва насыпи неэксплуатируемого котлована появилась угроза подтопления приусадебных участков в четырех селах. Об этом ТАСС сообщил глава района Василий Балагуров.

"Режим ЧС введен с сегодняшнего дня из-за [размыва насыпи] котлована. Сейчас подтоплений нет, но мы действуем на упреждение", - сказал Балагуров.

По данным пресс-службы краевого правительства, при неблагоприятном развитии событий в зону подтопления могут попасть приусадебные участки в селах Банщиково, Малышево, Тергени и Шелопугино.

В район выехал и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев. Туда также направлены аэромобильная группировка МЧС, сотрудники поисково-спасательной службы Забайкалпожспаса, оперативные группы центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС и районных пожарно-спасательных гарнизонов. Всего привлекли более 90 человек.

"В случае ухудшения обстановки направленные силы и средства будут готовы оказать адресную помощь населению", - отметили в пресс-службе.

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РоссияЗабайкальский край
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