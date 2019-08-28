Новосибирские власти заявили, что пока не удастся отказаться от второй смены в школах

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Ежегодный рост числа школьников в Новосибирске на 9-10 тыс. не позволит уйти от второй смены в школах в ближайшие годы. Об этом в среду сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев на городском педагогическом совете "Проектируем будущее вместе".

"Продолжающийся ежегодно рост числа школьников на 9-10 тысяч не позволяет нам в ближайшие годы ликвидировать вторую смену. В этом году численность первоклассников, которые придут в первый класс 1 сентября, будет почти втрое превышать количество выпускников одиннадцатых классов", - сказал Ахметгареев.

Он добавил, что региональные и муниципальные власти "прилагают все усилия для решения этой непростой задачи". По словам Ахметгареева, за последние пять лет построено и реконструировано девять школ на более чем 5,5 тыс. мест.

"Мы не снижаем, а увеличиваем темпы строительства. 2019 год - беспрецедентный. Будет введено около 6 тыс. мест в наших общеобразовательных учреждениях. С началом учебного года откроют двери школы: в микрорайоне Чистая слобода Ленинского района, школа № 216 - Плющихинский микрорайон Октябрьского района, а также школа "Перспектива" в новом здании. Завершена реконструкция основного здания школы № 51 по строительству двух пристроек", - добавил начальник департамента.

По его словам, власти в течение четырех лет ведут работу по повышению эффективности использования площадей образовательных учреждений, как школьных, так и дошкольных.