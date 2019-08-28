Томские ученые освоили новую технологию производства изотопа для лечения рака

ТОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) изобрели новую технологию получения изотопа лютеций-177, который используется для лечения онкозаболеваний. Об этом журналистам в среду сообщил временно исполняющий обязанности ректора ТПУ Петр Чубик.

"Мы впервые получили лютеций-177 не из лютеция-176, а из иттербия (редкоземельный металл - прим. ТАСС). Это позволило убрать у него лишние вещества, сделать его гораздо более чистым. Это должно обеспечить больший терапевтический эффект", - сказал Чубик.

При этом он добавил, что теперь ученым предстоит наладить производство изотопа, изучить, к какому веществу нужно присоединять изотоп, чтобы вводить его в кровь, провести клинические испытания.

В свою очередь губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил администрации региона разработать дорожную карту по внедрению нового препарата. "Мы должны как можно быстрее перенести разработку томских ученых из исследовательской лаборатории в больничные палаты нашего Томского национального исследовательского медицинского центра и онкодиспансера. В России сегодня дефицит радиофармпрепаратов терапевтического назначения, и нам нужно использовать свои конкурентные преимущества", - сказал журналистам глава региона.

В пресс-службе администрации Томской области также сообщили, что опытную партию изотопов уже поставили московскому Центру молекулярных исследований, который изучит элемент и проведет внешний аудит.

Исследования по получению нового изотопа шли в ТПУ два года на единственном в России исследовательском реакторе ИРТ-Т мощностью 6 МВт. На его базе также ведется подготовка специалистов для ядерно-физической отрасли и медицинской инженерии, а ученые разрабатывают, в частности, технологии и оборудование для получения новых радиофармпрепаратов, а также методы нейтрон-захватной терапии для лечения онкологических заболеваний. В 2016 году вуз запустил на реакторе единственное в РФ производство изотопа фосфора-32, который используется, прежде всего, для проведения биохимических исследований в качестве индикатора, а также для лучевой терапии.