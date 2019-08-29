В Новосибирске продолжится реконструкция обрушившейся насосной станции

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Реконструкция насосной станции в Новосибирске, стена которой рухнула в среду, продолжится, но ее проект может быть скорректирован. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе собственника здания - Сибирской генерирующей компании.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

На эту тему

"После завершения работы комиссии по расследованию причин случившегося реконструкция продолжится. Сегодняшний проект при этом, возможно, будет скорректирован", - сказали в пресс-службе.

Обрушение произошло при проведении подрядчиком - компанией "Сибэм" - реконструкции здания 1967 года постройки. По информации мэрии Новосибирска, во время работ произошло сползание грунта. Погибли трое рабочих, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.

Следственный комитета РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"), задержаны трое представителей подрядной организации.