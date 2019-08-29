Бизнес освободят от налогов в 50 муниципальных образованиях Приангарья из-за наводнения

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Бизнес освободят от налога на имущество и землю в 50 муниципальных образованиях, пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

"Решения об освобождении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от уплаты налога на имущество и земельного налога за налоговые периоды 2018 и 2019 годы приняты уже в 50 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Меры поддержки включают субсидии на ремонт помещений и оборудования, а также погашения арендных платежей. Федеральные министерства прорабатывают вопросы реструктуризации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетной системой, а также по переносу сроков сдачи налоговой отчетности для организаций, зарегистрированных на пострадавших территориях.

Предприниматели из районов, пострадавших от наводнения, получат отсрочку платежей на срок до шести месяцев от Фонда микрокредитования Иркутской области. Фонд готов выдавать льготные кредиты под 1% годовых. Также ряд банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, предоставят бизнесу отсрочки и рассрочки по ранее взятым кредитам.

Правительство области подало в Министерство экономического развития РФ заявку на создание территории опережающего развития в городе Тулун, аналогичная заявка готовится для Байкальска. По мнению властей, придание пострадавшим от паводка городам статуса ТОР поможет привлечь инвесторов и запустить новые проекты.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.