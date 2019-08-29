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Паводок в Иркутской области

Детей из пострадавших от паводков районов Иркутской области обеспечили школьной формой

Всего сшито более 5 тыс. комплектов формы

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Школьную форму для более чем 5 тыс. школьников из зоны паводков сшили в Иркутской области по инициативе членов региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и финансовой поддержке Иркутского областного отделения российского детского фонда. Об этом говорится в сообщении областного правительства, распространенном в четверг.

"При активном содействии Иркутского областного отделения российского детского фонда сшито более 5 тыс. комплектов школьной формы", - говорится в сообщении.

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Всем детям в зоне паводков также выдают рюкзаки с наборами канцелярских товаров. Более 2,3 тыс. школьных рюкзаков закуплено по поручению губернатора Сергея Левченко, около тысячи передал Московский государственный университет, 250 - благотворительный фонд Юрия Тена. Собрать детей в школу семьям также помогали Университет прокуратуры, Байкальский университет, МЧС, корпорация "Российский учебник", Благотворительный фонд для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Всего в Иркутской области во время наводнения подтопило 18 школ. 15 из них начнут работать 1 сентября. Как говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС по итогам проверки школ перед новым учебным годом, из учебных заведений, которые не успеют отремонтировать до 1 сентября или решено снести, перераспределены 4,7 тыс. детей.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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