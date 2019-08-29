Детей из пострадавших от паводков районов Иркутской области обеспечили школьной формой

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Школьную форму для более чем 5 тыс. школьников из зоны паводков сшили в Иркутской области по инициативе членов региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и финансовой поддержке Иркутского областного отделения российского детского фонда. Об этом говорится в сообщении областного правительства, распространенном в четверг.

"При активном содействии Иркутского областного отделения российского детского фонда сшито более 5 тыс. комплектов школьной формы", - говорится в сообщении.