Суд закрыл требующее капремонта здание лицея в центре Томска

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Суд прекратил эксплуатацию здания лицея №8 на проспекте Кирова в центре Томска, так как дом-памятник, в котором лицей располагается, находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровья учеников, сообщили журналистам в пресс-службе томского управления судебных приставов.

"С иском в суд в отношении лицея и администрации Томска обратился прокурор Кировского района. Основание - результаты проверок зданий учреждения на предмет аварийного состояния и нарушений требований пожарной безопасности. Поскольку состояние основного здания лицея и здание мастерской создают угрозу жизни и здоровью граждан, в исковых требованиях содержится обязание выполнить капитальный ремонт с предварительным инструментальным обследованием технического состояния здания и устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Кировский районный суд удовлетворил иск и постановил прекратить эксплуатацию зданий лицея до проведения капремонта. В четверг приставы опечатали учебный корпус и мастерскую, в которых и были выявлены нарушения: конструкции стен, пола, перекрытий и фундаментов не соответствуют норме, мокнут и разрушаются стены, ржавеют трубы (из-за этого в любой момент их может прорвать), плохо работает пожарная сигнализация.

Как сообщил ТАСС заммэра Томска Константин Чубенко, заключение об аварийном состоянии зданий лицея было сделано специалистами Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). До этого проверки в здании проводило муниципальное проектно-сметное бюро (ПСБ), которое заявляло, что "конструкции стен и перегородок основного здания находятся в работоспособном состоянии". Прокуратура опиралась на заключение специалистов ТГАСУ.

"Конечно же, мы все заинтересованы в безопасности учеников и педагогов. Требование прокуратуры будет выполнено. Образовательный процесс для 940 учеников школы начнется в других близлежащих образовательных учреждениях <...> Уже дано поручение провести инструментальное обследование здания, чтобы было четкое понимание, какой объем работ необходимо выполнить на этом объекте. После этого будет понимание - в какие сроки мы сможем устранить все замечания", - отметил вице-мэр.

Здание лицея (в прошлом школы №8 Томска) было построено в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь. В год 75-летия 8-я школа стала лицеем, ей было присвоено имя выпускника, летчика-космонавта Николая Рукавишникова. Сейчас является памятником культурного наследия регионального значения.