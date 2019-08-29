Новый цех бортового питания запустили в новосибирском аэропорту Толмачево

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Новый цех бортового питания площадью более 5 тыс. кв метров и мощностью более четырех млн наборов в год запустили в четверг в Новосибирском аэропорту Толмачево. Инвестиции в проект составили около 600 млн рублей, он реализован в рамках сотрудничества холдинга "Новапорт" и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service, сообщил на церемония открытия цеха губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"[Этот проект] особенный, потому что реализован в кратчайшие сроки, фактически за год, и реализован с нашими уважаемыми западными партнерами <…>. Проект достаточно мощный, проект, отвечающий в том числе перспективам развития Толмачево. Уже сегодня мощность этого цеха позволит приготовить в год более четырех миллионов наборов для питания", - сказал Травников.

По данным пресс-службы Толмачево, фабрика является крупнейшим за Уралом предприятием, предоставляющим услуги авиационного кейтеринга. Ее проектная мощность составляет 16 тыс. рационов питания в сутки. Новое производство позволит создать 350 рабочих мест с перспективой увеличения до 500. В цех будет интегрировано действующее производство ООО "Толмачево кейтеринг".

"На данный момент это самое современное здание бортпитания в России", - отметил региональный исполнительный директор LSG Sky Chefs по операционной деятельности в Африке, Восточной Европе, Индии, Ближнем Востоке и Турции Альфред Риглер.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров.