В Хакасии военные навели два железнодорожных моста через Енисей на учениях МТО

АБАКАН, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) навели два железнодорожных моста общей протяженностью более 500 метров через реку Енисей в рамках масштабных учений материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"По замыслу учения условный противник частично разрушил действующий железнодорожный мост через реку Енисей вблизи города Абакан. Личный состав соединения по тревоге совершил марш в район предназначения и приступил к отработке задач по восстановлению прерванного железнодорожного сообщения", - отметили в Минобороны.

Основным этапом стало наведение наплавного железнодорожного моста из комплекта НЖМ-56 протяженностью 500 метров и 50 метрового рамно-эстакадного моста РЭМ-500, а также строительство железнодорожного подъездного пути общей протяженностью более 6 км.

В ходе наведения мостов военные железнодорожники отразили нападение "противника" как с воды, так и с суши. "Водолазы при сильном течении реки выполнили сварочно-восстановительные работы на глубине более трех метров. Понтонный железнодорожный мост восстановлен, эшелоны с тяжелой гусеничной техникой начали движение под прикрытием армейской авиации", - отметили в ведомстве.

В маневрах в Хакасии задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.

Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 сентября в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях будут задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.