В Иркутской области предлагают принять программу по обеспечению охраны школ и детсадов

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области намерены инициировать разработку региональной программы по обеспечению охраны учреждений образования, чтобы из регионального бюджета выделять деньги на оснащение школ и детских садов камерами видеонаблюдения и сигнализацией. Об этом сообщил спикер Заксобрания Сергей Сокол в четверг на селекторном совещании с муниципальными властями по подготовке к новому учебному году.

"Вопросы обеспечения безопасности [учреждений образования] - одни из важнейших. Очевидно, что проблемы есть во многих территориях. Мы уделим им особое внимание, в том числе путем выделения дополнительных средств на поддержку муниципальных образований, а также будем настаивать на разработке соответствующей областной программы", - сказал Сокол.

На совещании власти ряда муниципалитетов заявили о нехватке средств на оснащение школ охранными системами. В частности, в трех школах Слюдянского района нет видеонаблюдения, сообщила заместитель мэра по социально-культурным вопросам Татьяна Усачева. "Сегодня у нас проблемный вопрос - в трех школах отсутствует видеонаблюдение. Это школы в поселках Порт Байкал, Утулик и Солзан. Пока не хватает финансирования", - сказала Усачева.

В Усолье-Сибирском, как сообщил представитель администрации города, все школы оборудованы камерами видеонаблюдения, однако надзорные органы настаивают на увеличении их количества. Чтобы выполнить эти и другие предписания по усилению охраны учебных заведений, городу необходимо 16 млн рублей.

В школах Ангарска, как сообщил на совещании представитель управления образования города, необходимо менять пожарную сигнализацию - она была смонтирована более десяти лет назад, и срок ее службы подошел к концу. Однако муниципалитету не под силу самостоятельно профинансировать замену.