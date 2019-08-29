Теплоход с иностранными туристами на трое суток останется в Томске из-за обмеления Оби

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Теплоход с туристами из Германии и Швейцарии, следовавший по маршруту Новосибирск - Салехард - Новосибирск, на ближайшие трое суток вынужден оставаться в Томске из-за падения уровня воды на реке Обь, сообщили ТАСС в справочной службе городского речного вокзала.

"Теплоход Новосибирск - Салехард - Новосибирск. Там на борту немцы и швейцарцы - 42 человека. Теплоход с ними должен отплыть 31 августа в 08:00 (04:00 мск), но пока [туристы] вынуждены оставаться здесь. У них здесь есть программа развлекательная, сегодня в сторону Северска поедут", - сказала собеседница агентства, уточнив, что теплоход прибыл в Томск 28 августа и в тот же день он должен был отплыть в Новосибирск.

Сотрудница справочной службы уточнила, что причина задержки - сильное падение уровня воды на реке Обь в Новосибирской области. Сейчас экипаж туристического теплохода ждет сброса на Обской ГЭС, чтобы уровень воды на реке поднялся, и судно могло вернуться в Новосибирск. В случае невозможности отплытия туристов планируется отправить в Новосибирск на автобусе.