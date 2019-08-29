Роспотребнадзор нашел нарушения в работе компании по доставке суши в Усолье-Сибирском

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в работе компании по доставке продуктов японской кухни в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области, где девять человек отравились суши. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Выявлены нарушения поточности технологических процессов, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушения порядка ведения технологической документации, условий хранения сырья. Выявлены отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персонала и нарушения прохождения медицинского обследования сотрудников", - сказал собеседник агентства.

По решению суда, деятельность фирмы приостановлена на 90 суток.

Девять жителей Усолья-Сибирского, в том числе двое детей в возрасте трех и девяти лет, поступили в инфекционную больницу 24 и 25 августа. Все ели суши, заказанные в местной компании по доставке блюд японской кухни. Пятеро были госпитализированы. СК проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").