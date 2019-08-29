Мутко поручил за неделю выдать все жилищные сертификаты в зоне паводков в Приангарье

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области Виталий Мутко поставил задачу в недельный срок завершить выдачу сертификатов на приобретение жилья пострадавшим от наводнения. Об этом он сообщил журналистам в четверг во время рабочей поездки в Нижнеудинск, который серьезно пострадал от паводков.

"Главный вопрос - восстановление прав граждан на жилье. Надо отметить, что здесь вопросов достаточно, есть вопросы затягивания получения сертификатов на жилье, даже актов обследования у некоторых граждан нет. Наша задача буквально в недельный срок завершить всю работу по выдаче сертификатов. Каждый человек должен определиться с жильем, получить на руки сертификат, потом решить, либо он на вторичном рынке покупает, либо строит", - сказал Мутко.

По данным пресс-службы межведомственной комиссии по восстановлению жилья и инфраструктуры, на 27 августа заявления на выдачу сертификатов приняты от 3 тыс. 692 семей или 72% от общего числа тех, кто должен их получить. Из них 1320 семей сертификаты получили, 90 купили новое жилье.