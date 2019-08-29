В Кузбассе при столкновении двух железнодорожных составов погибли два человека

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Тепловоз и порожний состав столкнулись на железнодорожных путях обогатительной фабрики в Киселевске, в результате происшествия погибли машинист и его помощник, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"Предварительно установлено, что два состава из пятнадцати и семнадцати вагонов шли друг за другом, диспетчер остановил один состав, передал [информацию об остановке] следующему за ним. Однако он не остановился, в результате тепловоз протаранил последний вагон впереди стоящего состава. Машинист и помощник машиниста погибли, составитель вагонов (находился в кабине тепловоза - прим. ТАСС) в больнице", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в оперативных службах области сообщил, что инцидент произошел на технологической железнодорожной ветке обогатительной фабрики "Краснокаменская". Линия электропередач и железнодорожное полотно не повреждено, схода вагонов не произошло. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Углеобогатительная фабрика "Краснокаменская" с годовой проектной мощностью обогащения около 3,5 млн тонн угля была запущена в работу в декабре 2018 года группой компаний "ТалТЭК" (принадлежит инвестиционной компании "Юкас-Холдинг") в городе Киселевске Кемеровской области. В районе площадки, где построено предприятие, существует развитое железнодорожное хозяйство с пятью приемо-отправочными тупиками, на которых производится отгрузка угольного концентрата.