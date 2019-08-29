Власти сняли ограничения в обеспечении жильем пострадавших от паводков в Иркутской области

ТАСС, 29 августа. Федеральные власти сняли ограничения, которые ранее не позволяли пострадавшим от паводка жителям Иркутской области получить жилье взамен утраченному в случае, если у них имелась другая собственность или доля в ней. Подобными ограничениями власти "отрезали" от прав на восстановление жилья порядка 300-400 семей, сообщил в четверг на встрече с жителями Нижнеудинска вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области Виталий Мутко.

Ранее власти Иркутской области направили вице-премьеру РФ Виталию Мутко письмо с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от паводков. До этого получить жилье взамен утраченного могли только те граждане, у которых нет в собственности другого жилого помещения или доли в нем, либо его площадь меньше установленной Жилищным кодексом нормы. На практике выяснилось, что у значительного числа людей, потерявших дома или квартиры, в собственности либо в доле есть другое жилье, где проживают родители, бабушки, либо взрослые дети, для которых эта недвижимость была куплена.

"Договорились, <…> метр в метр восстанавливается жилье, несмотря на собственность в наличии. Но если у вас "метр в метр" ниже социальной нормы, площадь [будет доведена до уровня нормы]", - сказал Мутко. Он пояснил, что норма на одного проживающего в помещении составляет 33 кв. м, на семью из двух человек - 42 кв. м, на семью из трех и более человек - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Также Мутко отметил, что недоволен темпами выдачи сертификатов и отсутствием понимания, кто планирует восстанавливать жилье здесь, а кто - уехать в другой город. Необходимо создать подробный список всех пострадавших от паводка семей с указанием, планирует семья оставаться или переезжать. При этом Мутко сообщил, что пункт временного пребывания в общежитии продолжает работу, в нем можно жить вплоть до восстановления жилья.

По всей Иркутской области, включая Нижнеудинск, планируется восстановить 223 объекта, пострадавших от паводка - это школы, больницы, социальные учреждения, водозащита. На эти цели потребуется дополнительно 35 млрд рублей. Из них 51 первоочередный объект - школы. "Сделаем благоустройство, классы, сделаем все, чтобы ваши школы за этот год стали не хуже федеральных, серьезных школ во всех учреждениях центральных наших городов. Стадион восстановим, все, что касается социальной сферы", - сказал он, отметив, что в дальнейшем после восстановления необходимого хотелось бы заняться созданием качественной инфраструктуры и благоустройством.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.