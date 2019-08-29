Омского экс-полицейского приговорили к пяти годам колонии за ДТП с тремя погибшими

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего помощника оперативного дежурного ОМВД России по Калачинскому району Константина Койдана за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель трех человек, к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"Бывший помощник оперативного дежурного ОМВД России по Калачинскому району сержант полиции 23-летний Константин Койдан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). <…> Приговором суда Койдану назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 2 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 28 октября 2018 году в городе Калачинск Омской области бывший полицейский в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Lada Priora при обгоне с явным превышением скорости столкнулся с ВАЗ 21070, который двигался в попутном направлении. В результате водитель и два пассажира ВАЗ 21070 погибли от полученных травм. В СК отметили, что погибший водитель также был виновен в столкновении, так как не предоставил дорогу машине полицейского, но его уголовное преследование было прекращено в связи с гибелью.

За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, Койдан был уволен. Свою вину он не признал и пытался избежать ответственности, предоставляя следствию недостоверные данные.