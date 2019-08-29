Пострадавшие от ожогов пассажиры маршрутки в Кузбассе получат компенсации

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Получившие ожоги пятеро пассажиров маршрутного такси в Кузбассе, среди которых трое детей, получат денежные компенсации. Об этом ТАСС в четверг сообщили в департаменте транспорта и связи Кемеровской области.

"Пострадавшим [пассажирам] будет выплачено страховое возмещение", - сказали в департаменте, пояснив, что ответственность перевозчика была застрахована. По факту случившегося проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям водителя.

По данным властей, водитель маршрутного такси во время движения заметил, что произошел скачок температуры в двигателе. Он остановил автобус и открыл кожух двигателя внутри салона, из-под которого горячая охлаждающая жидкость выплеснулась на него и находящихся рядом пассажиров.

Пострадавшие, среди которых трое детей 10, 13 и 17 лет, получили ожоги 1-2 степени, им оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту следователями СУ СК РФ в Кузбассе возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия будет установлено, в каком техническом состоянии находился автобус, был ли он исправен при выходе на линию. Какому из перевозчиков принадлежало транспортное средство, не уточняется.