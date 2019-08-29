Мутко раскритиковал работу по обеспечению жильем пострадавших при паводке в Нижнеудинске

"Выдача жилищных сертификатов идет очень долго, из-за этого мы не понимаем фронт работы: кто намерен уехать из региона, а кто хочет, чтобы его жилье восстановили. Нам нужно уже начинать строить дома. Причем начинать уже вчера. <…> Вертикаль власти в городе работает плохо: мэр должен каждую семью знать в лицо, и на все эти вопросы [вопросы восстановления жилищных прав граждан], которые вы мне задаете, ответы должен давать мэр", - процитировали Мутко в пресс-службе.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, негативно оценил работу властей пострадавшего при паводках города Нижнеудинск, в частности решение жилищных вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Некоторые местные жители жаловались вице-премьеру на недостаточно работу оценочных комиссий, которые тратят на осмотр домов "по 5 минут", а также на задержки с возвращением документов после проверки. Другие, наоборот, высоко оценили работу местных властей.

Также в четверг вице-премьер осмотрел среднюю школу № 10. Для учеников школы закупили все необходимое, в том числе рюкзаки и школьную форму, на сумму свыше 100 млн рублей. Власти города заверили вице-премьера, что дети из зон подтопления Нижнеудинска - это около 9,3 тыс. человек - будут питаться в школах бесплатно на протяжении всего года.

Дума Нижнеудинского района Иркутской области 15 июля приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводков коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника. После его отставки город возглавил Александр Путов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.