Меняйло: лесопожарный центр на севере Красноярского края должен включать базу для авиации

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Лесопожарный центр на севере Красноярского края, призванный облегчить процесс тушения пожаров в тайге, на этой отдаленной от крупных населенных пунктов территории, должен будет включать базу для авиации, в том числе самолетов Ил-76 и Бе-200, используемых при тушении возгораний в лесах. Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Лесопожарный центр на севере региона ранее предложил разместить губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании по ликвидации лесных пожаров в Сибири под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Проблема тушения лесных пожаров этим летом обострилась после того, как из-за охваченных огнем больших площадей в вводились специальные режимы, ограничивающие выбросы предприятий и предполагающие сокращение времени пребывания людей на улице.

"Центр должен включать средства наблюдения, средства пожаротушения и средства реагирования. Естественно, спасательные средства. Должна быть авиация и аэродром, чтобы сажать там такие самолеты, как Ил-76 и Бе-200", - сказал Меняйло.

Он пояснил, что разместить лесопожарный центр предполагается в Богучанском районе края. Его наличие избавит самолеты преодолевать для тушения пожаров путь в 400 км от Красноярска, где они базировались при ликвидации пожаров этим летом.

По данным Авиалесохраны, в России в начале августа горело около 3 млн га лесов, причем более 90% пожаров приходилось на труднодоступную таежную местность. Режим ЧС из-за крупных пожаров ввели на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в трех районах Бурятии. По состоянию на 29 августа, общая площадь, пройденная огнем от действующих очагов, сократилась до около 500 тыс. га.