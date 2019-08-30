Первые дома в новом микрорайоне в Тулуне планируют построить к ноябрю

ТУЛУН /Иркутская область, 30 августа. /ТАСС/. Строительство первых трех домов в новом микрорайоне Угольщиков города Тулун Иркутской области, который сильнее всего пострадал от паводков в регионе, завершится в ноябре 2019 года, сообщил в ходе визита в город вице-премьера РФ Виталия Мутко представитель иркутской компании "ВостСибСтрой" Сергей Никитин.

"На первом этапе будет построено 496 квартир, на втором - более 500. Первые три дома в новом микрорайоне будут готовы в ноябре этого года", - сказал он.

Никитин уточнил, что, по планам, к этому сроку дома будут возведены в черновой отделке. До конца года двухэтажные здания отремонтируют "под ключ". Работы на площадке уже начались.

В Тулуне также создают микрорайон Березовая роща на 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов, где планируют возвести школу на 1,2 тыс. мест.