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Паводок в Иркутской области

Первые дома в новом микрорайоне в Тулуне планируют построить к ноябрю

По словам представителя иркутской компании "ВостСибСтрой" Сергея Никитина, на первом этапе построят 496 квартир, на втором - более 500
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Описание
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время посещения нового микрорайона Угольщиков в Тулуне
© Светлана Латынина/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС

ТУЛУН /Иркутская область, 30 августа. /ТАСС/. Строительство первых трех домов в новом микрорайоне Угольщиков города Тулун Иркутской области, который сильнее всего пострадал от паводков в регионе, завершится в ноябре 2019 года, сообщил в ходе визита в город вице-премьера РФ Виталия Мутко представитель иркутской компании "ВостСибСтрой" Сергей Никитин.

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"На первом этапе будет построено 496 квартир, на втором - более 500. Первые три дома в новом микрорайоне будут готовы в ноябре этого года", - сказал он.

Никитин уточнил, что, по планам, к этому сроку дома будут возведены в черновой отделке. До конца года двухэтажные здания отремонтируют "под ключ". Работы на площадке уже начались.

В Тулуне также создают микрорайон Березовая роща на 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов, где планируют возвести школу на 1,2 тыс. мест.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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