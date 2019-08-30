{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

В пострадавшем от паводка Тулуне за месяц построят первые частные быстровозводимые дома

В микрорайоне Березовая Роща в перспективе планируется построить поселок из 2,5 тыс. таких домов

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Первые быстровозводимые частные дома построят в микрорайоне Березовая Роща в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области в течение месяца. Об этом сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор "Лаборатории цифровых технологий проектирования" Артем Романчугов.

"Сейчас под два дома по 75 кв. м параллельно площадка готовится. Уже десять заявлений [на строительство быстровозводимых индивидуальных домов] собраны, думаю, в течение месяца [их] построим", - сказал Романчугов.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

В микрорайоне в перспективе планируется построить поселок из 2,5 тыс. таких домов. Как сообщил в ходе визита в город вице-премьера РФ Виталия Мутко представитель компании-подрядчика, все дома будут расположены на высокой местности, что исключает возможность их подтопления. В районе проведены все необходимые геологические изыскания.

Мутко предложил также построить демонстрационный быстровозводимый дом, где пострадавшие от паводка граждане смогли бы посмотреть, как будет выглядеть такое жилье, и получить необходимые консультации. "Это надо обязательно сделать в ближайшее время", - отметил Мутко.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Первые дома в новом микрорайоне в Тулуне планируют построить к ноябрю
По словам представителя иркутской компании "ВостСибСтрой" Сергея Никитина, на первом этапе построят 496 квартир, на втором - более 500
Читать полностью