В пострадавшем от паводка Тулуне за месяц построят первые частные быстровозводимые дома

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Первые быстровозводимые частные дома построят в микрорайоне Березовая Роща в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области в течение месяца. Об этом сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор "Лаборатории цифровых технологий проектирования" Артем Романчугов.

"Сейчас под два дома по 75 кв. м параллельно площадка готовится. Уже десять заявлений [на строительство быстровозводимых индивидуальных домов] собраны, думаю, в течение месяца [их] построим", - сказал Романчугов.