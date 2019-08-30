Мутко поручил срочно решить проблему жителей многоэтажки в Тулуне

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко в пятницу встретился с жильцами четырехэтажного дома в Тулуне Иркутской области, которые до сих пор не могут получить заключение о пригодности их жилья для дальнейшего проживания. Он поручил срочно выдать им такой документ и проверить компетенцию подрядной организации.

"Мы посмотрим договор, посмотрим, что за организация, ее компетенцию посмотрим <…> сделаем серьезное обследование и примем решение. Если дом пригоден для проживания, делаем капитальный ремонт, деньги есть, если не пригоден - принимается решение об аварийности дома, будем расселять. <…> Я возьму сам это на контроль", - сказал Мутко.

Вице-премьер, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, также сообщил, что в это воскресенье повторно встретится с жителями, чтобы проверить, выполнено ли его поручение.

Тулун сильнее других населенных пунктов пострадал от паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ии достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов. Были эвакуированы 835 человек.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.