МВД проводит выемку документов по сделке о приобретении ЛЭП в Омской области

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские проводят выемку документов в офисе МРСК Сибири ("Россети Сибирь") в Красноярске по сделке о приобретении ЛЭП в Омской области. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с общественностью энергохолдинга Анастасия Гуливатенко.

"В конце 2015 года задолженность "Омскэлектро" за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО "МРСК Сибири" составляла порядка 1,3 млрд рублей. По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором Виктором Назаровым, было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС "Прибрежная" - ПС "Фрунзенская" в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год. "МРСК Сибири" согласилась. Сделки были реализованы. Сейчас идет проверка документов правоохранительными органами", - сказала ТАСС Гуливатенко.

По информации источника ТАСС в силовых структурах, выемку документов проводят сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД. В региональном главке МВД от комментариев воздержались.

"Россети Сибирь" (МРСК Сибири) осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. километров.