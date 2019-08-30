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Единый день голосования - 2019

Кандидат в мэры Новосибирска подал апелляцию на отказ суда снять Локотя с выборов

Рассмотрение жалобы назначено на 2 сентября

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Кандидат на пост мэра Новосибирска от "Справедливой России" Виктор Козодой подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд после того, суд низшей инстанции отказался снимать с выборов действующего главу города Анатолия Локотя. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

"Только что сдал апелляционную жалобу в областной суд по делу отмены регистрации кандидатом в мэры А. Е. Локотя", - отметил Козодой.

Центральный районный суд Новосибирска 29 августа отказал Козодою в требовании снять с выборов Локотя. Бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой объяснял свои требования тем, что действующий мэр в ходе избирательной кампании якобы использует служебное положение и бюджетные средства. Представитель Локотя на суде отмечал, что вся агиткампания ведется на средства избирательного счета.

По словам справоросса, жалобу уже зарегистрировали. Рассмотрение апелляции назначено на понедельник.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. В конце июля Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов 17 человек. Среди них был один самовыдвиженец, остальные - представители политических партий. Сейчас количество кандидатов снизилось до 15 - регистрацию двоих человек аннулировали, одного из них - по собственному желанию.

 

Теги
РоссияНовосибирская областьЕдиный день голосования - 2019
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