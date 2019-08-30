Создание лесопожарного центра на севере Красноярского края оценивается в 5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Создание лесопожарного центра на севере Красноярского края потребует вложений на сумму порядка 5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу региона Александра Усса.

"Жизнь не стоит на месте, зоны охраны и зоны контроля [лесов], надо менять, поскольку там все больше начинает проявляться производственная активность. Новый лесопожарный центр работал бы на Эвенкию, Якутию и Иркутскую область. Это стоит серьезных денег - порядка пяти миллиардов рублей, но это позволило бы радикально изменить ситуацию к лучшему", - цитирует пресс-служба Усса.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора, сроки создания такого центра пока не определены. В конце июля губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева предложил создать специализированный лесопожарный центр на севере региона. Медведев поручил Минприроды РФ и МЧС совместно с главами регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов представить до 30 августа предложения по созданию такого центра.

По оперативной информации на 17:00 (13:00 мск) 30 августа на территории края действует 98 лесных пожаров на общей площади - 298,762 тыс. га, из них 298,759 ты. га в зоне контроля. Очаги возгорания действуют в Эвенки и Туруханском районе. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 212 человек, задействовано 1 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.