В Новосибирске возбудили дело после жестокого убийства кота

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным из-за изувеченного трупа кота, найденного в мусорном баке в начале августа. Полиция подозревает в совершении преступления несовершеннолетнюю жительницу района, сообщается в пятницу на сайте регионального ГУ МВД.

Как сообщали местные СМИ, в начале августа семья новосибирцев потеряла рыжего кота, которого позже нашли в урне у дома расчлененным. 6 августа владельцы обратились в полицию, которая начала проверку, а 15 августа около сотни горожан собрались на пикет у дома девушки-подростка, которую подозревают в убийстве животного. Собравшиеся люди требовали отреагировать на преступление и подписали коллективную жалобу в прокуратуру. Также соседи рассказывали полиции, что в районе якобы происходят массовые убийства домашних животных.

"6 августа в Советском районе Новосибирска в полицию поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке трупа кота с телесными повреждениями. После проведения проверки сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными") <...> подозревается несовершеннолетняя жительница района", - говорится в сообщении.

Проводится расследование, назначена биологическая судебная экспертиза для установления причины гибели животного.

"Информация о массовом убийстве животных в Советском районе не соответствует действительности", - уточнили в полиции.