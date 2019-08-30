Пострадавшей от поджога одежды девочке в Новокузнецке провели первую операцию

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Медики Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 провели первую операцию пятилетней девочке, которая получила тяжелые ожоги в начале августа из-за поджога детьми ее платья. Состояние ребенка стабильно тяжелое, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе медучреждения.

"Девочке проведена операция, состояние ребенка стабильно тяжелое. При этом ей уже проводятся перевязки, также оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.

Пятилетняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы Новокузнецка с сильными термическими ожогами 7 августа после того, как во время прогулки во дворе соседские дети подожгли ее платье зажигалкой и, испугавшись, убежали. В горящей одежде она смогла дойти своего дома, где родители вызвали скорую помощь.

Региональное управление СК РФ начало проверку по факту инцидента, расследование причин происшествия взял на личный контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе.