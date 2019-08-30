Мутко дал неделю на новую проверку домов Тулуна, жители которых недовольны экспертизой

ТУЛУН, 30 августа. /ТАСС/. Дома в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области, жители которых недовольны результатами проведенной экспертизы, в течение недели проверят повторно. Об этом сообщил в пятницу на встрече с местными жителями вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко.

Одна из присутствовавших на встрече жительниц, чей дом пострадал от наводнения, рассказала, что ее жилье признали пригодным для проживания, с чем она не согласна. Женщина заявила, что написала на имя мэра два заявления с просьбой направить комиссию повторно, но пока повторной проверки не было.

"Мы посмотрели огромное количество заявлений, где люди не удовлетворены обследованием. <…> Мы договорились таким образом: <…> заявления должны быть приняты и бесплатно в течение недели все дома будут обследовать", - сказал Мутко.

Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.