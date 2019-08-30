Пострадавшие от паводков в Приангарье получат аванс на расходы по ремонту домов

"Мы сегодня приняли решение. Вы можете сами делать ремонт индивидуального дома или квартиры и получить 50% аванса", - сказал Мутко, обращаясь к пострадавшим от паводков.

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Жители Иркутской области, пострадавшие от июльских паводков, смогут получить 50-процентный аванс на затраты, связанные с капитальным ремонтом домов и квартир. Об этом сообщил в пятницу на встрече с жителями Тулуна вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

Он напомнил, что выплачиваться на капремонт будет по 6 тыс. рублей за квадратный метр. "Вчера нам в Нижнеудинске люди говорили: "Дайте я сам ремонт буду делать, не надо никакую подрядную организацию, я все сделаю, дайте мне только аванс", - рассказал Мутко. Он отметил, что процедура получения аванса на капремонт собственными силами будет упрощена: заявления будут приниматься в консультационных центрах, деньги после проверки сметы будут поступать на лицевой счет граждан, которые готовы ремонтировать свое жилье сами.

После произведенных работ в отремонтированные таким образом дома и квартиры надо будет пригласить представителя администрации, который составит акт, после этого можно будет получить вторую часть суммы, которая определена как возмещение затрат на капремонт.

Также, по словам Мутко, для выполнения ремонта могут привлекаться подрядные организации. "Выбраны три подрядные организации. В консультационном центре сидят их представители. Если хотите заключить с ними соглашение, - приходите, подписываете, они вам делают капремонт в те сроки, которые вы договариваетесь", - сказал вице-премьер.

Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.