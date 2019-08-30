Экс-главу новосибирского Биотехнопарка арестовали по подозрению в коррупции

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу бывшего генерального директора управляющей компании Биотехнопарка Владимира Кожевникова по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Суд избрал меру пресечения - заключение под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства. Арест продлится до конца октября.

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей.

В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила в работе организации ряд нарушений, в том числе в части закупок оборудования. В конце 2018 года в Биотехнопарке сменилось руководство, а власти поставили перед новой командой задачу в 2019 году выйти на самоокупаемость.