Мутко предложил РЖД принять участие в строительстве школы и детсада в Тулуне

"Виталий Мутко предложил РЖД принять участие в строительстве школы и детского сада в микрорайоне "Березовая роща", поскольку в ходе наводнения было повреждено жилье 1,2 тыс. железнодорожников в Тулуне и Нижнеудинске", - говорится в сообщении.

ТАСС, 30 августа. РЖД могут принять участие в строительстве школы и детсада в микрорайоне "Березовая роща" в Тулуне Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствия паводков в регине.

Также Мутко предложил открыть в "Березовой роще" консультационный центр выбора жилья для помощи пострадавшим в наводнении. "Давайте поставим здесь какой-нибудь маленький дом для клиентской работы по принципу центра продаж, куда бы люди могли приходить и узнавать о новом строящемся жилье", - цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Для обеспечения всех пострадавших жильем в микрорайоне "Березовая роща" возводится 2,5 тыс. домов, еще 20 многоквартирных домов - в микрорайоне Угольщиков. Мутко также рекомендовал властям Тулуна ускорить процесс формирования реестра потерявших жилье во время наводнения, которые хотят получить новый дом в "Березовой Роще" с индивидуальной жилой застройкой.

"Давайте быстрее определяться с людьми, которые хотят жить в этих домах. Надо ускорить этот процесс. Люди должны выбрать проект своего нового дома, и как он будет отапливаться - электричеством, углем, дровами", - приводятся в сообщении слова Мутко.

Поясняется, что после заседания правкомиссии, которое состоялось в Тулуне, вице-премьер сообщил, что более 100 жителей города подали заявление на заселение в новые микрорайоны, выбрав конкретные дома. По словам вице-премьера, сейчас из региона хотят уехать 37% пострадавших, еще 17% решили переехать в другие населенные пункты Иркутской области.