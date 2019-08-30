Мутко поручил проработать вопрос перевода на бюджет студентов из зоны подтопления

ТУЛУН, 30 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко поручил в пятницу проработать вопрос перевода студентов вузов из зоны паводков с коммерческой на бюджетную основу обучения.

"Прошу Министерство науки и высшего образования (РФ): <…> Не так много детей, которые поступили сейчас в высшие учебные заведения. Посмотрите по переводу их на бесплатное обучение с коммерческого. У людей сейчас нет возможности платить - переезжают, обустраивают свою жизнь", - сказал Мутко на заседании правительственной комиссии в Тулуне, который больше других пострадал от июльских паводков.

Вице-премьер отметил, что комиссия попросит министра Михаила Котюкова лично взять вопрос на контроль. Он также отметил, что на предыдущей комиссии этот вопрос также обсуждался, однако региональное министерство реальных действий не предприняло.