В Улан-Удэ открылось новое детское отделение поликлиники

УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Новое детское отделение поликлиники №6 открылось в густонаселенном Железнодорожном районе Улан-Удэ, теперь маленькие пациенты будут получать медпомощь узких специалистов в двухэтажном здании на 740 кв. м. вместо прежнего отделения на 109 "квадратах". Об этом сообщил в субботу на торжественной церемонии открытия министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

"Мы открываем структурное подразделение медорганизации. Врачи и пациенты переезжают из старого помещения с узкими коридорами, где приходилось ютиться на 109 кв. м. первого этажа жилого дома, в современное просторное помещение с обновленным оборудованием на 740 кв. м. Это существенное улучшение условий, такого еще не было у нас", - сказал Самбуев.

В более комфортных условиях медико-санитарную помощь будут получать 24 тыс. детей. "На проведение капитального ремонта здания из республиканского бюджета было выделено 20,9 млн рублей. Для оснащения кабинетов новым оборудованием республика дополнительно выделила 14 млн рублей. В консультативно-диагностической амбулатории откроется 20 кабинетов, где будут работать 16 узких специалистов, кроме того, на базе отделения начнет работу дневной стационар", - уточнила пресс-секретарь Минздрава Бурятии Туяна Лугденова.

"Рядом с отделением обустроены подъездные пути, парковка, пешеходные переходы. Сейчас мы решаем вопрос о переносе поближе остановку маршрутных автобусов. На этом не останавливаемся, у нас задача поставить такую же поликлинику в поселке Исток, а также новые современные корпуса для детских поликлиник №3 и №4", - добавил и.о. мэра Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Новое отделение оборудовано в соответствии с государственной программой "Доступная среда" для маломобильных групп населения и помещением для временного хранения колясок.