Первый в России класс с интерактивным комплексом связи создан в кадетском училище Кемерова

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Первый в России учебный класс с интерактивным комплексом связи создан на базе Кемеровского президентского кадетского училища, с помощью технологий виртуальной реальности курсанты смогут оказаться на поле боя и отработать боевые навыки. Об этом в воскресенье на открытии училища сообщил журналистам статс-секретарь Министерства обороны РФ Николай Панков.

"Это первый образовательный класс с подобным оснащением в президентских кадетских училищах в стране", - сказал Панков.

Учебный класс оборудован проекционной панорамой, видеостенами, тренажером БТР с динамичной платформой, цифровым радиоприемником, тренажерным центром по развертыванию связи на импровизированном поле боя. Эта сложная техника создает единую информационную среду и глубоко погружает в предмет обучения, имитируя поле боя.

"Подобные занятия повышают интерес к учебе, позволяют нашим кадетам научится мыслить инновационно, почувствовать все условия боя на себе с помощью элементов виртуальной реальности. Мы можем создавать любые рельефы, менять время года и погоду - все что угодно, усложняя с каждым разом задачи", - рассказала ТАСС преподаватель информатики училища Ольга Шагиахметова.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, по данным Минобразования России, после уроков в таком интерактивном классе около 90% учеников начинает проявлять серьезный интерес к инженерным профессиям по направлениям телекоммуникаций и связи, но главное - у них резко возрастает эффективность восприятия и понимания информатики, математики, физики, кибернетики.

Еще одной особенностью президентского кадетского училища в Кемерове стали динамические платформы для погружения в виртуальную реальность со специальными шлемами и масками. Они установлены на каждом этаже жилого корпуса и предназначены для внеклассных занятий курсантов. Программное обеспечение этих комплексов позволит кадетам ощутить себя путешественниками в джунглях или космосе, летчиками истребителей или операторами беспилотных самолетов.

Об училище

Президентское кадетское училище в Кемерове начали строить по поручению главы государства Владимира Путина в декабре 2018 года. Всего за 272 дня специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возвели учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовую на 900 мест, плац для построения, спальный корпус на 360 мест, медпункт и спортивную инфраструктуру.

В ближайшее время военные строители приступят ко второму этапу работ: на площадке Кемеровского кадетского училища будут построены еще два спальных корпуса на 480 мест, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном. После окончательного завершения строительства здесь будут жить и учиться 840 человек.

Акцент при обучении в училище будет сделан на информационные технологии. Первые кадеты уже получили по индивидуальному ноутбуку для занятий. Программа обучения основана на классической базе средней школы с углубленным изучением всех предметов и дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные.

В этом году к обучению в училище приступили 360 кадетов пятых, шестых и седьмых классов, их отобрали по конкурсу, который составил более семи человек на место.