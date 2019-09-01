Уникальная школа со скалодромом, планетарием и тиром открылась в омском селе

ОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Школа на 264 ученика, построенная в рамках государственно-частного партнерства, открылась в воскресенье в селе Петропавловка Муромцевского района Омской области. Как заявил на церемонии открытии губернатор региона Александр Бурков, эта школа, которая оборудована бассейном, планетарием, тиром и скалодромом, не имеет аналогов в Омской области.

"Это современная школа, построенная по последнему слову со всем оборудованием, аналогов которой у нас нет в регионе. Здесь есть бассейн, современный спортзал и очень много увлекательных вещей, увлекательных занятий для детей", - сказал губернатор.

"Когда мы замыслили строительство школы, мы были озадачены тем, чтобы здесь училось как можно больше ребятишек и как можно в лучших условиях", - сказал на церемонии открытии инициатор строительства школы, предприниматель Борис Коваленко, который родом из Муромцевского района.

Общая стоимость проекта составила 256 млн рублей. Из регионального бюджета было выделено 50,5 млн рублей на оснащение пищеблока школы и компьютерных классов, 27,1 млн рублей - на строительство парка резервуаров чистой воды, наружных инженерных сетей и благоустройство территории котельной. Власти также оказали поддержку в прокладке теплотрассы от котельной до школы.

Село Петропавловка расположено на севере Омской области в 210 км от Омска и образует правобережную часть поселка городской типа Муромцево, где проживает более 11 тыс. человек.

В Омской области в настоящий момент 712 школ, в которых обучается порядка 229 тыс. детей. С 2010 года в регионе было построено восемь школ, из которых пять - в сельских районах. Еще шесть школ планируется построить в ближайшие три года в рамках национального проекта "Образование".