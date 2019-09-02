Власти Кузбасса перенесли открытие сквера на месте "Зимней вишни" на середину сентября

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса перенесли на середину сентября открытие сквера на месте ТЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек. Ранее работы планировалось завершить к концу августа.

"Недели через две мы откроем Сквер ангелов - это удивительный парк, это место силы. Там построен фонтан, который не имеет аналогов в мире, там уже идут последние доработки", - сообщил в понедельник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественной линейке в школе № 7.

Изначально сквер памяти планировалось открыть к осени 2018 года, но здание сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" было снесено только к августу прошлого года, из-за чего сроки сдачи сквера были перенесены на 2019 год. В июле власти заявляли, что сквер будет открыт к 20 августа, в начале августа губернатор сообщал журналистам, что сквер начнет работать с 1 сентября текущего года.

В настоящий момент на строительной площадке завершаются работы по благоустройству. Над проектом сквера площадью 2 гектара совместно работали кемеровские и американские архитекторы. Сквер строится за счет благотворительных средств. По итогам официального онлайн-голосования, проведенного минувшим летом на официальном сайте мэрии Кемерова, было принято решение назвать рекреационную зону на месте ТЦ "Зимняя вишня" Сквером ангелов.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек. Сейчас в Заводском районном суде Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении восьми обвиняемых.