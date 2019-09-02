Первые предприниматели пострадавшего от паводка Приангарья получили льготные займы

"Первые два предпринимателя из Тулуна получили микрозаймы в размере 3 млн рублей, оба осуществляют деятельность в сфере розничной торговли", - цитируется руководитель Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина. Всего Фондом микрокредитования принято более 120 заявок от предпринимателей Тулуна, Нижнеудинска, Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов. Каждый предприниматель сможет выбрать тот график платежей, который для него подходит.

Ранее правительство региона приняло решение, что Фонд микрокредитования Иркутской области будет выдавать кредиты пострадавшим от паводка предпринимателям в Иркутской области под 1% годовых.

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Первые из предпринимателей пострадавших от паводка районов Иркутской области получили льготные займы, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Займы индивидуальные предприниматели и юридические лица, чей бизнес пострадал от стихийного бедствия, могут получить, подав заявление в фонд. Решение о предоставлении займа принимается после обработки персональных данных и проверки кредитной истории.

В меры поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал от наводнения в Иркутской области, входят также субсидии на ремонт помещений и оборудования, на погашение арендных платежей. Обсуждается реструктуризация задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетной системой РФ, а также по переносу сроков сдачи налоговой отчетности для организаций, зарегистрированных на пострадавших территориях.