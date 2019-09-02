Около 1 млрд руб. дополнительно могут выделить на расселение жителей Тулуна

"Есть еще большая проблема подтопленных домов, подвалов - в районах, которые не попали в зону подтопления (ее решено освободить от будущей застройки - прим. ТАСС) - это улица Совхозная, дома на улице Павлова, 4, 8, 10. Там везде дома, конечно, не пригодны. <…> И я думаю, что мы примем специальное решение Фонда нашего реформирования ЖКХ федерального. Мы договорились, что в районе миллиарда рублей он выделит на решение вот этих точечных проблем", - сказал Мутко.

ТАСС, 2 сентября. Порядка 1 млрд рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ могут выделить дополнительно на решение проблем с жильем в пострадавшем от паводка Тулуне в Иркутской области. Средства направят, в том числе на расселение жителей домов вне основной зоны подтоплений, сообщил в понедельник журналистам вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко.

Также вице-премьер добавил, что программа восстановления после паводка будет принята до 15 сентября, в нее включат десятки объектов, в том числе коммунальные предприятия, жилой фонд, дороги - их состояние ухудшилось не только из-за паводка, но и во время ликвидации его последствий, так как по дорогам ходила тяжелая техника, перевозили сотни тонн мусора и стройматериалов.

Ряд восстановительных работ проведут в 2019 году, основную часть - в 2020. "За зиму нам нужно будет разработать проектно-сметную документацию по созданию ливневой канализации как минимум в центре города, выносу сетей, и после этого мы к следующему году сосредоточим усилия и побольше ресурсов, чтобы основные магистрали здесь в Тулуне сделать", - сказал Мутко.

Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.