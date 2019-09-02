Архитекторы ДОМ.РФ разработают проекты благоустройства пострадавшего от паводка Тулуна

ТАСС, 2 сентября. Архитекторы единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ посетят пострадавший от паводка Тулун, чтобы разработать варианты создания комфортной городской среды. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко.

"Должен быть, скажем так, некий стиль или код развития этого города. Мы приняли решение - у нас есть институт развития ДОМ.РФ, который пришлет сюда уже в ближайшие дни несколько архитекторов, которых мы оплатим. [Они] поработают в Тулуне и [выдвинут] свои предложения по комфортной среде, по созданию общественных пространств, благоустройству территории", - сказал Мутко.

Архитекторы, по словам Мутко, создадут дизайн-проекты, затем в ходе схода граждан будет решено, каким бы они хотели видеть Тулун с точки зрения комфортной среды, в частности его центр, общественные пространства. "Все это утвердим, когда начнется весна, мы выделим дополнительные деньги по линии Фонда развития городов ДОМ.РФ и сами приедем сюда, выберем подрядчика, закажем и сделаем. Думаю, за 2-3 года сделаем все, чтобы поменять среду и качество жизни", - добавил вице-премьер.